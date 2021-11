Ecco la Xbox Series X targata Gucci, farà gola anche ai bagarini?

In occasione dei vent’anni di Xbox, che si festeggiano la prossima settimana, Gucci e Microsoft hanno unito le forze per creare una versione speciale di Xbox Series X. Un pezzo (quasi) unico, venduto ovviamente ad un prezzo decisamente alto e che rispecchia appieno la filosofia del brand di lusso.

Così, dopo la Xbox Series X di Halo Infinite, ora anche la griffe di moda più famosa al mondo ha deciso di creare la sua versione limited della piattaforma hi end della casa di Redmond. Chiamata semplicemente Xbox by Gucci, l’intera collezione è di 100 pezzi e include non solo la console ma anche una valigetta. Il tutto, ovviamente, in piena linea con la filosofia della casa, che ha ricamato il tutto con un tocco di stile non indifferente.

La Xbox Series X di Gucci viene infatti venduta con un ricamo a laser sulla scocca, che mostra a chiare lettere il logo della firma di moda dedita ai prodotti di lusso. Anche il pad è stato rivisto, con i colori rosso e blu che dipindi sulla parte sinistra. A completare il pacchetto una valigia, con un ricamo che richiama quello presente sulla macchina, la scritta XBOX in maiuscolo e con il classico verde e anche qui sono presenti le due strisce rosse e blu che completano l’opera. Il tutto viene venduto anche con una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate.

Quanto è il costo di questa collaborazione? Potrebbe essere molto più basso di quanto vi aspettavate. Come detto poco sopra, questa speciale console è stata prodotta in soli 100 pezzi, che saranno acquistabili solamente nei negozi di Gucci a partire dal 17 novembre. La console sarà presente negli store di New York, Beverly Hills, Città del Messico, Milano, Londra, Berlino, Beijing, Pechino e Tokyo. Per portarsela a casa sarà però necessario pagare 10.000 Dollari. Anche in questo caso i bagarini proveranno a metterci le mani sopra oppure no?