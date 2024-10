The Elder Scrolls Castles: ottenere le risorse rare (corindone, quarzo, seta, marmo)

In The Elder Scrolls Castles non mancano risorse ancora più rare di quelle che abbiamo visto nella guida dedicata alle risorse comuni. Stavolta parliamo di risorse che sono indispensabile per potenziare armi e impianti di produzione ma soltanto dopo aver fatto superare questi determinati livelli, dal livello 20 in poi.

All’interno di questa guida di The Elder Scrolls Castles vediamo insieme come ottenere tutte queste risorse.

Corindone

Nella vita reale il corindone è uno dei minerali più resistenti del mondo sulla scala di mohs, in Castles è invece tra i più desiderati per le armi in oricalco, metallo dwemer e pietra lunare. Da bravo materiale endgame è estremamente difficile da ottenere e non può essere prodotto in maniera normale, bensì va raccolto.

Ecco come ottenerlo:

Completando le missioni (oltre il livello 150).

Tramite eventi legati al combattimento (molto raro).

Emettendo particolari decreti (molto, molto raro).

All’interno degli scrigni verdi (raro).

All’interno degli scrigni premium, magari legati agli eventi (raro).

Come ricompensa per il pass premium (comune).

Completando le prove di Sheogorath.

Quarzo

Altra risorsa molto rara in Castles, il quarzo ha il vantaggio di essere piuttosto facile da farmare in quanto viene spesso dato come ricompensa per le missioni che si ottengono tramite la bacheca di Castles.

Il quarzo è indispensabile per raddoppiare il numero di impianti produttivi all’interno di un castello, permettendo di costruire una seconda forgia, un secondo telaio, etc etc.

Seta

La seta è il corrispettivo del corindone ma per il crafting legato ai maghi.

Fortunatamente i metodi per ottenerla sono sostanzialmente gli stessi del corindone:

Completando le missioni (oltre il livello 150).

Tramite eventi di combattimento (molto raro).

Emettendo decreti al trono (molto, molto raro).

All’interno degli scrigni verdi (raro).

All’interno degli scrigni premium, magari legati a eventi (raro).

Come ricompensa per il pass premium (comune).

Completando le prove di Sheogorath.

A differenza del corindone, comunque, la seta si può ottenere in maniera affidabile semplicemente facendo il pass premium e superando il livello 250; per ogni livello in più se ne ottengono 20 unità!

Marmo

Il marmo è il materiale da costruzione raro che viene richiesto quando si vuole potenziare qualcosa oltre il livello 21. Essendo un materiale particolarmente raro è difficile dare un metodo univoco per ottenerlo: al momento le tecniche migliori sembrano essere il completamento delle prove di Sheogorath ma, sopratutto, le ricompense per editti specifici come re.