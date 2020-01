The Elder Scrolls Online Greymoor: ecco tutti i dettagli

Nonostante gran parte dei giocatori attendano con impazienza The Elder Scrolls 6, Zenimax Online Studios ha dichiarato che continuerà attivamente il supporto per The Elder Scrolls Online.

In particolare, nel corso della giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Zenimax Online Studios ha annunciato i dettagli per la sua ultima espansione di The Elder Scrolls Online, ovvero Greymoor. La nuova espansione Greymoor sarà disponibile rispettivamente a partire dal prossimo 18 maggio su PC, mentre per le versioni console bisognerà attendere fino al prossimo 2 giugno. Vi lasciamo duqnque al trailer di questa nuova espansione, visibile nella sezione sottostante, augurandovi come sempre una buona visione.

Zenimax Online Studios ha inoltre dichiarato che sono previsti in arrivo nuovi contenuti per The Elder Scrolls Online nel corso del 2020: non ci rimane pertanto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online è disponibile rispettivamente per PC, PlayStation 4 e Xbox One. E voi, state ancora giocando a questo MMORPG? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!