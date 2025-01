The Elder Scrolls VI ha raggiunto un record... non proprio positivo

The Elder Scrolls VI, annunciato da Bethesda all'E3 2018, ha stabilito un record poco invidiabile. Il 7 gennaio 2025 sono trascorsi 2403 giorni dal reveal del gioco, superando il tempo che intercorse tra l'uscita di Skyrim e l'annuncio del suo successore.

Questo traguardo evidenzia il lungo periodo di attesa che tutti gli appassionati della serie stanno affrontando. Todd Howard, figura di spicco di Bethesda, aveva già ammesso che l'annuncio è stato fatto troppo presto rispetto allo stato di sviluppo del gioco.

Mentre Skyrim (acquistabile su Amazon) continua a ricevere attenzioni e aggiornamenti, il suo successore rimane avvolto nel mistero. La community sperava di vedere ulteriori dettagli o teaser negli anni successivi all'annuncio, ma Bethesda ha mantenuto il silenzio, confermando indirettamente che lo sviluppo è ancora in una fase preliminare.

Questo "triste" record sottolinea la lunga attesa dei fan per nuove informazioni sul gioco. Tuttavia, potrebbero esserci novità all'orizzonte per la serie The Elder Scrolls, anche se non riguardanti direttamente il sesto capitolo.

Voci di corridoio suggeriscono che uno dei primi annunci del 2025 potrebbe essere un remake di Oblivion, il quarto capitolo della serie. Questa notizia, se confermata, potrebbe offrire ai fan qualcosa su cui concentrarsi mentre attendono ulteriori sviluppi su The Elder Scrolls VI.

Nel frattempo, gli appassionati possono continuare a godersi Skyrim, disponibile su Game Pass, mentre attendono con trepidazione nuove informazioni sul prossimo capitolo della saga o nel peggiore dei casi possono provare Starfield, un'avventura ruolistica sci-fi con elementi di The Elder Scrolls molto presenti. La scelta, sta solo a voi.