The Invincible: il teaser del nuovo gioco dai creatori di The Witcher

Un team di ex sviluppatori di CD Projekt Red, i creatori di The Witcher e Cyberpunk 2077, hanno appena pubblicato un teaser trailer del loro primo progetto: The Invincible, un thriller sci-fi in prima persona ambientato in una distopia retro-futuristica.

Riuniti sotto il nome della nuova casa di sviluppo Starward Industries, gli sviluppatori di The Invincible sono sicuri di presentare il loro primo videogioco next-gen nel corso del 2022. Dopo essersi risvegliato sul pianeta ostile di Regis III, il protagonista è uno scienziato che originariamente doveva compiere una spedizione scientifica interstellare per studiare il pianeta, e che invece si ritroverà a intraprendere una misteriosa missione alla ricerca dell’equipaggio scomparso dalla sua navicella spaziale. Il tutto sarà da intraprendere cercando di lottare per sopravvivere in questo ambiente ostile, tra misteri sinistri e segreti nascosti.

Il giocatore fa affidamento sul proprio intelletto e sul suo istinto di sopravvivenza per superare l’inospitalità del pianeta Regis III. Più il giocatore si addentra nei grovigli di The Invincible, più capirà di non essere solo su questo pianeta e che, forse, alcuni luoghi, è meglio lasciarli inesplorati. L’ambientazione del gioco è definita atompunk: in questa atmosfera retro-futuristica si cerca di rievocare l’era della corsa allo spazio, ma con dei twist futuristici in più fatti di tecnologie analogiche molto avanzate, droni e robot.

Il videogioco al momento è stato annunciato genericamente su “PC e console”, ed è già disponibile una sua pagina di Steam. The Invincible è stato realizzato con l’Unreal Engine, e la storia è ispirata all’omonimo classico sci-fi di Stanisław Lem, prolifico scrittore polacco celebre per i suoi pensieri filosofici all’interno delle sue opere di fantascienza. A lavorare nei nuovissimi studi di Starward Industries, al momento composti da circa 21 persone, ci sono anche ex sviluppatori di giochi come Dying Light, Call of Juarez e Dead Island. Non perdetevi l’intervista che abbiamo fatto agli sviluppatori un anno fa.