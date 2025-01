The Last Of Us, ecco il trailer della Stagione 2 e quando uscirà

La seconda stagione della serie tv di The Last of Us debutterà su HBO ad aprile 2025, come annunciato da Sony durante la conferenza stampa al CES 2025. L'adattamento televisivo dell'acclamato videogioco horror post-apocalittico torna, dunque, con nuovi episodi, accompagnato da un nuovo trailer di 60 secondi (potete vederlo qui) ricco di riferimenti a momenti chiave della saga videoludica.

La prima stagione, lanciata nel 2023, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, dimostrando il potenziale dei videogiochi come fonte per produzioni televisive di qualità. La serie, che segue le vicende di Joel (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un mondo devastato da una pandemia letale, è guidata dagli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann, quest'ultimo già sceneggiatore e regista dei giochi originali.

La seconda stagione dovrebbe coprire parte degli eventi narrati in The Last of Us Parte II, con la possibilità di una terza stagione per completare la storia. Questo adattamento si inserisce in un più ampio progetto di Sony per portare i suoi franchise videoludici su altre piattaforme, con produzioni in arrivo basate su titoli come Helldivers, Horizon Zero Dawn e Ghost of Tsushima.

Il successo della serie HBO ha inevitabilmente aperto nuove prospettive per l'adattamento di videogiochi in produzioni televisive di alta qualità, tanto che di recente stiamo vedendo l'uscita di tantissimi film e serie ispirate ai videogiochi - alcuni dei quali stanno avendo molto successo -. Mentre i fan attendono con impazienza il ritorno della serie, l'industria osserva attentamente per valutare l'impatto a lungo termine di questa tendenza sulla produzione di contenuti crossmediali.