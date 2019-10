The Legend of Zelda Link’s Awakening ha fatto segnare vendite record in Europa

The Legend of Zelda Link's Awakening ha ottenuto in Europa dei risultati finanziari veramente notevoli, vendendo oltre 400000 copie.

A quanto pare The Legend of Zelda Link’s Awakening, oltre che alla critica, è piaciuto decisamente molto anche ai giocatori. Tale successo è riscontrabile soprattutto dal grande numero di copie vendute che, in Europa, hanno fatto segnare cifre veramente considerevoli.

Secondo un leak il titolo avrebbe infatti venduto nel nostro continente oltre 430.000 copie in sole 72 ore. Una cifra veramente impressionante e, perlopiù, raggiunta in un periodo di tempo brevissimo. Tale risultato va inoltre a convalidare le dichiarazioni di Nintendo Europe, che aveva recentemente parlato di The Legend of Zelda Link’s Awakening come del titolo che ha venduto più in fretta su Switch nel corso del 2019.

Tale grandissimo risultato si rispecchia inoltre in Giappone, dove il remake del celebre titolo ha totalizzato 141.000 copie vendute nella settimana di lancio, ergendosi come titolo più venduto in Sol Levante durante tale periodo. Una serie di dati che certificano ancora una volta la bontà di tutta l’operazione.

Tali numeri sembrano del resto decisamente meritati. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “a sua capacità di rivelarsi inattaccabile dallo scorrere inesorabile del tempo, unita a una realizzazione tecnica e artistica di tutto punto, fanno, però, guadagnare a The Legend Of Zelda Link’s Awakening la nostra onorificenza più alta, inserendolo fra i titoli imprescindibili usciti in questo sorprendente 2019.”

