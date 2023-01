Vi ricordate The Movies? Impossibile, in realtà, da dimenticare. Si tratta di uno dei molteplici progetti di Lionhead Studios, capitanata all’epoca da Peter Molyneux, che metteva i giocatori nei panni di un produttore cinematografico di Hollywood, poco prima della Grande Depressione statunitense. Un vero e proprio simulatore, che ha riscosso il favore degli utenti e della critica, soprattutto grazie all’editor, che permetteva di girare i propri film e addirittura doppiarli. Ora, a distanza di 18 anni dall’uscita del titolo, un gioco indie è pronto a raccoglierne l’eredità.

Chiamato Showrunner, si tratta di un esperimento indipendente, che si adatta anche ai tempi in cui viviamo. Se nel 2005 infatti The Movies faceva leva sul desiderio dei giocatori di immaginarsi grandi produttori di film, in questa sorta di erede spirituale in realtà i giocatori vestono i panni di un produttore di serie TV, con tutti gli onori (e oneri) del caso.

In Showrunner, i giocatori gestiscono praticamente tutti i ruoli del produttore di serie TV: scelgono un ruolo per la prossima fiction, decidono il tipo di script e la struttura della storia. Non solo: l’editor permette di creare i personaggi che andranno a lavorare alla serie TV, di selezionare e assumere gli attori e di progettare anche lo studio dove vengono prodotte i capolavori (o i flop) a cui lavorerete. Per avere un’idea più completa del tipo di gioco, potete dare uno sguardo al trailer che trovate subito qui in basso.

Immancabile, infine, anche il rapporto con la stampa e i fan. Ogni show è infatti soggetto al giudizio della critica e delle persone che avranno modo di vedere il vostro prodotto. Probabilmente non servirà come esperienza da inserire nel vostro curriculum, ma se cercate qualcosa che possa in qualche modo ricordarvi i tempi di The Movies, allora Showrunner è davvero il gioco che dovete provare almeno per qualche ora.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.