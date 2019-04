The Outer Worlds: armi e bug nel nuovo video gameplay

The Outer Worlds è il nuovo gioco di Obsidian Entertainment: ora, possiamo vedere un nuovo video di gameplay mostrato al PAX East!

Obsidian Entertainment è diventato, lo scorso anno, uno dei team di Xbox Game Studios, sotto Microsoft. La compagnia produrrà giochi in esclusiva per la casa di Redmond, ma prima rilascerà il suo ultimo gioco multipiattaforma: The Outer Worlds. Si tratta di un gioco di ruolo in prima persona, che segue i canoni del genere e propone molti dialoghi e scelte da compiere.

Già sappiamo che non sarà un gioco particolarmente grande, ma l’interesse del pubblico non può certo essere spento per un dettaglio di questo tipo. Abbiamo già potuto vedere qualche scena di gioco, nel corso dei mesi, ma durante il recente PAX East è stata presentata una nuova demo. Possiamo vedere il filmato grazie allo YouTuber MrRedRivers, qui sotto.

Nella demo vengono mostrati molti combattimenti e un’area chiamata Byzantium, la città dell’élite del mondo di The Outer Worlds, controllato da varie megacorporazioni. Gli sviluppatori ci guidano nella città e mostrano alcune armi, come una mazza congelante: si tratta di un’arma che non fa molto danno, ma è in grado di rallentare i nemici, fino a congelarli. Inoltre, ha il simpatico effetto di far gonfiare o rimpicciolire le teste degli avversari: si tratta in realtà di un bug, ma il team lo ha lasciato poiché lo trovava divertente (probabilmente sarà tolto per la versione definitiva).

Possiamo vedere anche una parte profondamente narrativa, durante la quale il protagonista deve recitare all’interno di un film con finalità di propaganda: la scena è molto divertente e, anche se attualmente il gioco non presenta ancora il doppiaggio, la scrittura dei dialoghi sembra di ottimo livello. Diteci, cosa ne pensate di The Outer Worlds? La nuova proposta di Obsidian vi interessa, oppure siete in cerca di altri tipi di giochi di ruolo?