The Outer Worlds, un video mostra il gioco in ray tracing con ReShade

L’utente YouTube SliM420 GaMing ha condiviso un video che mostra The Outer Worlds in versione PC con effetti di tipo ray tracing grazie a ReShade di Pascal Gilcher. Questo permette di migliorare, come abbiamo già visto in altri casi, illuminazione e occlusione ambientale dei giochi su PC grazie ad effetti in post-processing che per quanto sulla carta simili al ray tracing di Nvidia funzionano in maniera estremamente diversa.

La mod usa i valori del colore dei pixel per implementare i suoi effetti, anche se ReShade non riesce ad avere abbastanza informazioni sulla direzione della luce e questo può portare a effetti visivi non sempre molto corretti. Aldilà di questo, però, la mod ha permesso di ottenere gli effetti di ray tracing anche in The Outer Worlds.

Secondo quanto riporta DOSGaming, in base al video The Outer Worlds ha degli indubbi vantaggi sotto il profilo grafico da questa mod. L’utente che ha pubblicato il filmato su YouTube però non fornisce dei dettagli che in questi casi possono essere utili a valutare le prestazioni complessive. Non c’è infatti nessun confronto tra la versione standard e quella che fa uso della mod, né tantomeno è presente un indicatore di framerate su schermo che permette di valutare l’impatto complessivo.

Negli ultimi tempi molti utenti della comunità PC hanno portato avanti degli esperimenti per implementare con le mod effetti di ray tracing anche su titoli più datati come nel caso di Half-Life oppure STALKER. La stessa Nvidia che dopo il lancio delle schede RTX punta molto su questa tecnologia è intenzionata a rimasterizzare molti giochi classici per PC dello scorso decennio con il ray tracing in tempo reale ed ha anche avviato un team proprio con questo preciso obbiettivo. Se anche voi siete interessati alla possibilità di implementare questi effetti nei giochi su PC potete fare riferimento a questa guida.