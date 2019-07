The Outer Worlds uscirà anche su Nintendo Switch, ufficiale

Nintendo e Obsidian Entertainment hanno annunciato che il GDR The Outer Worlds sarà rilasciato anche su Nintendo Switch: ecco il trailer.

Obsidian Entertainment, uno dei team acquistati da Microsoft e ora facente parte degli Xbox Game Studios, è attualmente al lavoro su The Outer Worlds, un GDR che fin dal primo istante ha dato ai fan del genere lo stesso feeling di Fallout 3. In un periodo nel quale tutti criticavano la direzione presa da Bethesda, The Outer Worlds è parso la soluzione al problema. I giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One hanno gioito di quanto mostrato da Obsidian: ora, a essi si possono aggiungere anche i fan Nintendo Switch.

La casa di Kyoto e Obsidian hanno infatti annunciato che The Outer Worlds sarà rilasciato anche su Nintendo Switch in una data da definirsi, qualche tempo dopo l’arrivo del gioco sulle altre piattaforme. The Outer Worlds sarà rilasciato su PC e sulle console di casa Microsoft e Sony il 25 ottobre 2019.

Questa versione non è direttamente sviluppata da Obsidian Entertainment. La conversione è nelle mani di Virtuos che negli ultimi anni si è occupato di co-sviluppare titoli come Assassin’s Creed Liberation Remastered, FF XII The Zodiac Age, Starlink: Battle for Atlas, Dark Souls Remastered (questi ultimi due proprio in versione Nintendo Switch) e molti altri. Il team ha quindi una discreta esperienza nelle conversioni.

Diteci, cosa ne pensate? Siete contenti che The Outer Worlds arriverà anche su Nintendo Switch? Volete giocarlo in modalità portatile?