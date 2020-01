The Outer Worlds arriva su Switch: data di uscita svelata, non ci sarà la cartuccia nella confezione

Tra i vari giochi che hanno convinto gli appassionati lo scorso autunno troviamo The Outer Worlds, il gioco di ruolo d’azione di Obsidian Entertainment. Rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, era atteso per una data indefinita anche su Nintendo Switch. Fortunatamente, ora, abbiamo un mese e un gioco: 6 marzo 2020.

The Outer Worlds ci permette di esplorare una serie di mondi sci-fi dominati da megacorporazioni. Come in ogni grande gioco di ruolo, potremo impersonare il nostro protagonista come meglio crediamo, rendendolo un eroe galattico o un criminale della peggior specie. Il tutto senza dimenticare che avremo accesso a molteplici armi, alcune delle quali anche parecchio divertenti da usare (se vi piace rimpicciolire gli avversari).

Gli sviluppatori avvertono inoltre che il gioco sarà, ovviamente, venduto anche in formato fisico ma al suo interno non troveremo alcuna cartuccia: ci sarà invece un codice per fare il download dallo store della console ibrida della Casa di Kyoto. Nintendo Switch ci permetterà anche di vivere le avventure di The Outer Worlds in modalità portatile: un vantaggio da non sottovalutare.

Il prossimo sei marzo, quindi, potremo finalmente mettere le mani sul gioco in formato Switch. Se già ora volete sapere di più sul GDR di Obsidian Entertainment potete leggere la nostra recensione: “The Outer Worlds è un gioco di ruolo che riprende a tutti gli effetti l’eredità di Fallout New Vegas, lo fa in formato più piccolo, ma sempre con gli stessi pregi e, in parte, gli stessi difetti. La scrittura di storia, personaggi, dialoghi e situazioni che si creano nella colonia di Alcione è sempre di altissimo livello, così come il comparto artistico e sonoro. La produzione soffre di qualche limite dal punto di vista tecnico e di gameplay, ma in generale il lavoro di Obsidian su tutto l’apparato ludico è pregevole, garantendo a The Outer Worlds la nomina come una delle migliori produzioni ruolistiche dell’anno, nonché uno dei migliori giochi fantascientifici della generazione, capace di intrattenere attraverso un universo di gioco originale e dallo stile space-western talmente ben fatto da risultare imperdibile.”