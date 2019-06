The Sims 4: tutte le informazioni rivelate all’E3 2019

The Sims 4 ha svelato la nuova espansione durante l'EA Play dell'E3 2019. Ecco tutti dettagli annunciati durante la presentazione.

L’EA Play ci ha fatto dono di vari annunci di un certo perso: abbiamo potuto vedere ben quindici minuti di gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, poi sono state svelate tutte le novità della Stagione 2 di Apex Legends, seguite in rapida successione da una serie di mappe per Battlefield 5 e, per tutti gli amanti dello sport, tante informazioni su FIFA 20. Infine, è arrivato il turno di The Sims 4, che accoglie una nuova espansione.

Abbiamo potuto scoprire “Island Living“: a dire il vero, negli ultimi giorni sono circolari vari rumor a riguardo, che ora hanno trovato conferma. La nuova ambientazione è Sulani, un luogo dove di giorno brilla il sole e di notte scende il freddo. La nuova ambientazione isolana ha permesso agli sviluppatori di mettere in scena nuovi lavori, come il pescatore o l’esperto di sommersioni o anche il bagnino.

La nuova espansione proporrà nuovissime possibilità di personalizzazione a tema estivo sia in termini di vestiti che di acconciature. Sarà inoltre possibile entrare in acqua, nuotare e sfruttare mezzi acquatici. L’isola però non proporrà solo la costa, ma anche zone interne e collinari, con tanto di vulcano attivo che può eruttare in ogni momento. Sarà anche possibile interagire con gli animali, con i delfini in particolare. Sarà inoltre possibile essere un ambientalista e aiutare l’isola a rimanere pulita. L’isola avrà inoltre una propria storia e una propria tradizione: sarà possibile esplorarla grazie ad alcuni spiriti dell’isola.

Sarà inoltre possibile creare la propria Sirena (o il proprio Tritone), ovviamente molto legata all’ambiente acquatico: inoltre, le Sirene avranno poteri unici. Ci sarà molto da scoprire a riguardo nel gioco. Ovviamente non mancherà anche la possibilità di creare le proprie abitazioni personalizzate in perfetto stile isolano, ad esempio con una casa su palafitta. Le novità saranno disponibili dal 18 giugno.

Più avanti nell’anno sarà rilasciato il pacchetto “Moschino” che introdurrà molti abiti legati al marchio e il lavoro di fotografo freelancer per immortale i migliori look disponibili. Il prossimo pacchetto, infine, sarà legato al reame magico: sarà possibile scoprire qualcosa più avanti; sarà disponibile questo autunno.