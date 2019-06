Battlefield 5: tutti gli annunci dell’E3 2019

Battlefield 5 è stato al centro dell'attenzione per ben 30 minuti durante gli EA Play: vediamo tutte le novità annunciante in occasione dell'E3 2019.

Battlefield 5 è stato il terzo appuntamento per questa serata di EA Play. Electronic Arts, dopo aver mostrato tutte le novità su Star Wars Jedi Fallen Order e su Apex Legends, si è dedicata allo sparatutto in prima persona di DICE. L’opera del team svedese è in costante evoluzione, sopratutto dopo l’introduzione di Firestorm, una modalità battle royale. Ora, è tempo di scoprire quali sono le novità che il team di sviluppo ha in serbo per i prossimi mesi.

Per iniziare è stata mostrata una nuova mappa, Marita, che fa parte della campagna greca e arriverà a luglio. Si tratta di una mappa dedicata sopratutto alla fanteria e allo scontro sul medio corto raggio, ma propone anche una discreta verticalità. L’obbiettivo degli sviluppatori era di proporre una mappa che punta molto sul caos. Poi, hanno presentato Al Sundan, una mappa sandbox definita “un classico Battlefield”: arriverà il 27 giugno, con l’inizio del Capitolo 4. Si tratta di una mappa perfetta per chi ama i mezzi sia di terra che d’aria. Infine, sono state mostrate due nuove mappe: Isole Lofoten e Provenza, pensate per il corto raggio e per il lavoro di squadra: ne sapremo di più nel corso del 2019.

È stato inoltre annunciato che il Rango massimo sarà aumentato fino a 500. Ogni 50 ranghi sarà possibile ottenere oggetti esclusivi: le novità arriveranno ad agosto. Inoltre, a settembre sarà possibile giocare in partite private. Infine, è stata mostrata una nuova mappa: Operation Underground. Si tratta di una mappa ambientata in una metro e ci saranno molti modi per giocare all’interno di questa nuova mappa: arriverà ad ottobre. Inoltre, è stato anticipato che il Chapter 5 di Battlefield 5 sarà basato sull’invasione americana nel Pacifico: ci saranno nuove armi, veicoli e nuove classi e 3 mappe di partenza. Il team promette un grande realismo, grazie alle molte ricerche sul campo fatte nel corso dei mesi.

Cosa ne pensate di quanto mostrato da Electronic Arts durante questi EA Play? Le novità di Battlefield 5 vi hanno colpito, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?