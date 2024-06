The Sky Breaker, il nuovo capitolo di Avatar: Frontiers of Pandora, è in arrivo

Durante l'evento Ubisoft Forward, è stato ufficialmente annunciato The Sky Breaker, il primo DLC narrativo di Avatar: Frontiers of Pandora. Questo pacchetto sarà disponibile dal 16 luglio 2024 e potrà essere acquistato separatamente o come parte del Season Pass del gioco. Il DLC promette di arricchire la trama originale introducendo nuove location e nemici.

Il lancio di The Sky Breaker è stato introdotto da un trailer che ha permesso agli spettatori di sbirciare alcune delle novità che saranno incluse. Sebbene non introdurrà rivoluzionari cambiamenti, il contenuto è pensato per espandere la narrazione e migliorare l'esperienza globale per i fan del gioco.

Avatar: Frontiers of Pandora è un videogioco di tipo action open world, ambientato nell'universo del film di James Cameron. Attualmente, il gioco è disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. Seguendo il grande successo dei film, anche il videogioco si è imposto come un importante titolo nel panorama videoludico, tanto che i suoi sviluppatori continuano a investire in nuovi contenuti.

Inoltre il DLC di Avatar: Frontiers of Pandora arriverà un mese dopo l'arrivo del titolo anche su Steam, permettendo all'utenza PC fedele al launcher, e allo store, di Valve, di poter fruire del gioco senza dover utilizzare dei launcher i terze parti.