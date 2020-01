The Witcher 3: raggiunti i 100.000 giocatori in contemporanea

Il 2020 si appresta ad essere un anno assolutamente florido per la compagnia di sviluppo polacca CD Projekt RED, grazie soprattutto all’uscita di Cyberpunk 2077, prevista per il prossimo aprile su console di questa generazione e PC. Oltre a questo però, la compagnia sta vivendo un momento di fortuna aiutata dalla serie tv The Witcher, la cui prima stagione è sbarcata da pochi giorni su Netflix.

Questo ha chiaramente portato a ulteriori vendite per l’ultimo capitolo videoludico della serie, vale a dire The Witcher 3: Wild Hunt. Il titolo, stando a quanto dichiarato nelle ultime ore, avrebbe recentemente raggiunto il traguardo dei 100.000 giocatori connessi in contemporanea sulla piattaforma di digital delivery Steam, arrivando per la precisione a 101.930 giocatori totali. Ricordiamo che il traguardo precedente, sempre sulla piattaforma Steam, era stato di 94.606 giocatori connessi in contemporanea.

Vi ricordiamo che The Witcher 3 è attualmente disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, e infine su Nintendo Switch, quindi le cifre potrebbero a questo punto aumentare considerevolmente, considerando anche queste piattaforme.

E voi, su quale piattaforma avete giocato l’ultima avventura di CD Projekt RED? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!