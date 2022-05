The Witcher 3 ha compiuto 7 anni nella giornata odierna: era infatti il 19 maggio 2015 quando il gioco di casa CD Projekt RED debuttava per PS4, Xbox One e ovviamente PC. E proprio oggi, in questa giornata speciale, il team di sviluppo ha deciso di svelare quando sarà disponibile l’update next gen.

Partiamo dalla finestra di lancio. Al momento CD Projekt RED non ha infatti annunciato una data precisa, ma si è limitata a dare una finestra temporale per la release dell’update. L’upgrade, che permetterà a The Witcher 3 di girare su PS5 e Xbox Series S|X con una serie di miglioramenti tecnici decisamente importanti (come risoluzione nativa e qualità grafica), sarà disponibile nel quarto trimestre del 2022. Non è chiaro se il team di sviluppo si riferisca all’anno solare oppure all’anno finanziario. Nel primo caso l’aggiornamento sarà disponibile tra ottobre e dicembre 2022, nel secondo invece si dovrà attendere fino ai primi mesi del 2023.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022