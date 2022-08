Verso la fine dell’anno, CD Projekt RED dovrebbe pubblicare l’aggiornamento next gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Il team di sviluppo polacco al momento non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale, ma grazie alla persona dietro il canale Digital Dreams, possiamo dare uno sguardo a come potrebbe essere il gioco di produzione polacca in una versione moderna.

Pur essendo ancora bellissimo al giorno d’oggi, con le giuste mod The Witcher 3: Wild Hunt riesce a risultare decisamente maestoso. E così, grazie agli esperimenti di Digital Dreams, ecco che l’avventura di Geralt diventa decisamente un must have da giocare a determinate condizioni, ovvero quelle di avere un PC decisamente potente e un monitor adeguato.

Applicando le mod, infatti, il risultato finale è incredibile. The Witcher 3: Wild Hunt gira in 8K, con tanto di Ray Tracing attivo e una nuova mod che migliora l’illuminazione globale. In aggiunta, una mod grafica consente di ottenere un risultato ancora più soddisfacente, aumentando il contrasto tra le ombre, l’HDR e il motion blur. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi, ma purtroppo decisamente costoso: per poter far girare il tutto senza problemi serve davvero un PC molto costoso. La configurazione utilizzata da Digital Dreams include infatti due SSD, un Asus TUF RTX 3090 e una CPU Ryzen 9 3900x a 4,5GHz di clock.

Oltre all’update next gen per l’avventura di Geralt, CD Projekt RED dovrebbe essere al lavoro su una prima espansione di Cyberpunk 2077. Il gioco d’azione con elementi RPG è oramai disponibile da oltre due anni, ma una serie di problemi che sono stati riscontrati al lancio hanno obbligato il team di sviluppo a lavorarci per oltre un anno, rimandando di conseguenza alcuni dei contenuti che inizialmente erano stati previsti. Al momento non si conosce nel dettaglio la natura dei prossimi contenuti del gioco, ma speriamo vivamente che la software house possa annunciare qualcosa di nuovo davvero a breve.