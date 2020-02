The Witcher 3: la grossa patch per Nintendo Switch è stata cancellata?

Il mese scorso il team di sviluppo che si è occupato del porting di The Witcher 3 su Nintendo Switch, aveva aggiornato i giocatori sull’arrivo di un massiccio aggiornamento che avrebbe cambiato gran parte dell’esperienza. Insieme a questo update, il GDR su Nintendo Switch avrebbe giovato dell’inserimento di nuove opzioni grafiche personalizzabili a piacimento dai giocatori. Recentemente però, sembra che si siano perse le tracce di questo grosso aggiornamento.

Saber Interactive ha rimosso tutti i riferimenti riguardanti questa grossa patch dalla propria pagina social VK. L’unico riferimento a The Witcher 3 da parte degli sviluppatori rimanda gli utenti alla pagina di supporto ufficiale del sito di CD Projekt RED.

Al momento non si hanno alcuni aggiornamenti sulla situazione, ma è sicuramente interessante capire se questo update sia stato effettivamente cancellato da Saber Interactive o se semplicemente richiederà più tempo di lavoro e verrà riproposto più avanti durante l’anno. Di sicuro è strano come siano scomparsi così dal nulla tutte le dichiarazioni riguardo a questa patch risalenti al mese scorso.

Ciò di cui possiamo essere sicuri è che il lavoro svolto da Saber Interactive con il porting di The Witcher 3 su Nintendo Switch è stato incredibile. Nonostante le limitazioni della console ibrida, il team è riuscito a proporre ai giocatori un’esperienza di sicuro eccezionale. Cosa ne pensate dei recenti risvolti sull’aggiornamento di The Witcher 3 per Nintendo Switch? Pensate sia stato cancellato o semplicemente posticipato?