The Witcher 3: una mod migliora l’intelligenza artificiale dei nemici

The Witcher 3 è l’ultimo capitolo della serie dedicata alle opere letterarie di Andrzej Sapkowski, cominciata nel lontano 2007 dai ragazzi di CD Projekt Red. La storia narra la conclusione delle avventure di Geralt in un lungo viaggio alla ricerca di Ciri, erede al trono del regno di Cintra che lo strigo considera come una figlia per lui (per chi ha letto il libro saprà sicuramente il perché, evitiamo di conseguenza di fare qualsiasi tipo di spoiler). Il titolo uscì nell’ormai lontano 2015 e riscosse un enorme successo risultando il capitolo dei tre più amati da tutti gli appassionati, portandosi a casa anche la statuetta come miglior gioco ai Game Awards del 2015.

Come ben sapranno tutti quelli che hanno provato il gioco, l’unico neo riguarda l’intelligenza artificiale dei nemici ed il combat system che risultano alle volte banali e prive di sfida se non aumentano la difficoltà. Alcuni di voi probabilmente conosceranno la versione Redux di The Witcher 3, questa non è altro che una versione che viene costantemente aggiornata “migliorando” sempre di più l’esperienza, ebbene in queste ore si è aggiornata alla versione 1.9 la quale ha migliorato nettamente l’intelligenza artificiale dei nemici e dando di conseguenze quel pizzico in più di difficoltà durante i combattimenti.

Una notizia estremamente positiva che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli appassionati del titolo che cercano costantemente quel livello di sfida in più ed un’ulteriore scusa per poter giocare questo capolavoro. Questa particolare mod non ha cambiato il combat system, ma lo ha reso più “vivo” e decisamente più appagante con nemici che cercheranno di darci un sacco di filo da torcere specialmente durante i combattimenti più concitati. Per maggiori informazioni potete visitare il forum dedicato a questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete questa mod?