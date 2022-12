Il recente annuncio riguardo al nuovo update dedicato a The Witcher 3 ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo, riaccendendo una fiamma che nel tempo non si era mai spenta. Le promesse di questo nuovo progetto coinvolgeranno la cosiddetta “next-gen” (PS5, Xbox Series X/S e PC) con alcune importanti migliorie dal punto di vista estetico e strutturale, assieme alle precedenti versioni del titolo, con aggiunte a dir poco interessanti. A quanto pare, però, i fan di Nintendo Switch dovranno attendere più degli altri, dato che per il momento non è stata ancora rilasciata una data di pubblicazione specifica per questa console.

The Witcher 3 HD Reworked Project

La conferma di questa particolare dinamica legata all’uscita del nuovo update di The Witcher 3 è stata ufficializzata da CD Projekt RED stessa, rivelando che la sua uscita per Nintendo Switch “non ha una data di uscita specifica”, e guardando verso il 14 dicembre come periodo probabile.

Riportando quanto recentemente scritto da nintendolife, è stato il producer dell’update, Ryu Underhill, a parlare dei lavori in corso con Switch, dicendo che il team “ci sta lavorando duramente” così da consegnarlo il prima possibile ai fan che giocano su Nintendo.

Basandoci su quello che sappiamo e su quanto è stato rivelato, questi giocatori avranno “gli stessi contenuti e le stesse correzioni” presenti anche su PS4 e Xbox One (compresa una particolarissima chicca direttamente dalla serie tv di Netflix).

I fan storici di The Witcher 3 si ritroveranno nel loro mondo fantasy preferito, con la possibilità di vivere un’avventura aggiuntiva che dovrebbe durare circa un’ora e mezza. Oltre alle correzioni grafiche e strutturali ci sarà una sorta di caccia al tesoro accessibile una volta raggiunto il livello 15, dal Devil’s Pit di Velene.

