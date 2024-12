Thrustmaster cambia il volto del controller Xbox, oggi scontatissimo!

Thrustmaster ha uno dei migliori controller per Xbox e promette di cambiare il volto del gaming, offrendo un'esperienza più personalizzabile rispetto a quello originale. Il Thrustmaster ESWAP S, disponibile in edizione limitata, è oggi in offerta su Amazon a soli 49,99€, con uno sconto del 38%. Un'opportunità unica per i gamer che cercano un gamepad versatile, funzionale e di qualità, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e Windows.

Thrustmaster ESWAP S, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più innovative del Thrustmaster ESWAP S è la sua modularità. Questo controller permette ai giocatori di personalizzare il proprio setup in qualsiasi momento, cambiando i moduli dei mini-stick senza bisogno di attrezzi. Questa funzione è perfetta per chi cerca un controller che possa evolvere insieme al proprio stile di gioco, offrendo la possibilità di adattarsi a ogni tipo di esigenza. Inoltre, grazie alla retroilluminazione dei mini-stick arancioni trasparenti di nuova generazione, il controller non è solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante, con una durata dei mini-stick che arriva a 2 milioni di attivazioni.

Thrustmaster non ha lasciato nulla al caso, e la precisione è uno degli aspetti su cui questo modello eccelle. I mini-stick sono progettati per garantire una migliore gestione delle zone morte, offrendo una reattività superiore, mentre il nuovo D-pad meccanico ed ergonomico assicura un comfort e un controllo ottimizzati. I pulsanti meccanici, inoltre, sono il 64% più veloci rispetto a quelli a membrana tradizionali, con una durata che supera i 5 milioni di attivazioni e una distanza di attivazione ridotta a soli 0,3 mm. Questi dettagli fanno la differenza durante le sessioni di gioco più intense.

Il Thrustmaster ESWAP S è progettato per essere ergonomico, con un grip che offre una presa sicura e confortevole durante le lunghe sessioni di gioco. Ogni aspetto del controller, dalla forma alla trama della superficie, è stato ottimizzato per garantire un'esperienza di gioco senza fatica. Inoltre, la possibilità di rimappare i pulsanti posteriori e di salvare due profili di gioco direttamente nella memoria del controller rende questo controller estremamente versatile. Con il software ThrustmapperX, i giocatori possono personalizzare ogni aspetto del proprio gameplay, dalla gestione del volume al controllo dei grilletti LT/RT.

