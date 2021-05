Total War Three Kingdoms, utenti infuriati con Creative Assembly

In queste ultime ore Creative Assembly ha spiegato di aver deciso di cessare il supporto per Total War Three Kingdoms, smettendo quindi di produrre DLC e aggiornamenti. Come aveva spiegato in un video messaggio su YouTube, il team ha fatto questa scelta al fine di concentrarsi maggiormente su progetti futuri, che però non sono stati meglio specificati. Questa decisione ha naturalmente acceso le critiche dei giocatori, che lamentano la fine del supporto di un titolo rilasciato relativamente di recente.

Total War Three Kingdoms è stato infatti lanciato a maggio 2019, e i suoi utenti si aspettavano che gli aggiornamenti sarebbero cessati di arrivare molto più tardi. Nel corso degli ultimi due anni sono stati pubblicati ben sette DLC, ma evidentemente le aspettative dei suoi giocatori erano molto più alte. Il video messaggio in cui Creative Assembly rivelava questa decisione ha ottenuto ad ora più di 5800 non mi piace, contro solamente 2800 mi piace.

Come potreste immaginare, purtroppo molti si sono scagliati a fare review-bombing, riempiendo la pagina Steam di Total War Three Kingdoms piena di recensioni negative da parte degli utenti. Sebbene le lamentele siano dovute soprattutto alla cessazione del supporto del titolo, nello specifico alcuni giocatori si sentono presi in giro in merito ad alcuni contenuti annunciati e mai rilasciati. Sempre secondo gli stessi, l’intenzione di Creative Assembly sarebbe quella di portare quegli stessi elementi nel loro prossimo titolo, al contrario di quanto precedentemente promesso.

Si tratta sicuramente di una situazione molto difficile per il team di sviluppo, che adesso si trova a contrastare un problema di comunicazione molto evidente. Quello che Creative Assembly potrebbe decidere di fare sarebbe rivelare ulteriori informazioni sul loro prossimo progetto, trovando le giuste strategie per risolvere il problema che si è venuto a creare con i suoi giocatori. Staremo a vedere verso quale direzione il team deciderà muoversi, ma fino ad allora vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine.