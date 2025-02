Tre giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (24 febbraio - 2 marzo)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere tre. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Tails Of Iron 2: Whiskers Of Winter

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter" è il sequel dell'acclamato action-RPG "Tails of Iron". In questo capitolo, i giocatori vestono i panni di Arlo e si avventurano in un vasto, quanto ricco di insidie regno innevato bidimensionale adornato da un comparto artistico incredibilmente ispirato.

Il titolo, per chi non lo sapesse, è un action bidimensionale caratterizzato da un altissimo tasso di sfida e per quanto si riveli un ottimo sequel per tutti quelli che amarono il primo capitolo, con questa seconda iterazione gli sviluppatori in alcuni frangenti hanno calcato eccessivamente la mano con la difficoltà, rendendola fin troppo artificiosa. Al netto di questa sbavatura, che affligge le aprti finali dell'avventura, Tails Of Iron 2 gira divinamente su Steam Deck e se amate i giochi in due dimensioni capaci di offrire una sfida davvero ardua, l'offerta di Instant Gaming potrebbe essere la scusa che cercavate per giocarlo.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

I primi, storici, 14 giochi dedicati al celebre Yu-Gi-Oh! sono stati resi nuovamente disponibili da Konami in questa raccolta antologica che, oltre a preservarli, li rende leggermente migliori, sotto molteplici aspetti. Per quanto i primissimi giochi siano oramai dei titoli da giocare per pura conoscenza, quelli più recenti, anche in virtù delle numerose migliorie apportate in questa raccolta, risultano ancora ottimi per tutti gli amanti di Yu-Gi e dei deck builder in generale.

Ovviamente non si tratta di una proposta per tutti, ma se siete anche voi tra quelli che, anni fa, consumarono i propri Game Boy con i giochi dedicati al celebre manga, o anime se preferite, questo diventa un acquisto imprescindibile e con l'offerta di Instant Gaming, potete portarvelo a casa per pochi euro. Non serve dire che, vista l'anzianità dei titoli che compongono questa raccolta, su Steam Deck non solo trovano il loro spazio ideale per essere fruiti, ma girano divinamente, persino meglio delle versioni emulate.

Scars Above

Scars Above non fu un titolo che conquistò pubblico, e critica, per via dell'essere la classica produzione "buona ma non incredibile", ma ora che lo si può acquistare a poco meno di 3€ su Instant Gaming, il nostro consiglio e di provarlo assolutamente. L'action game di matrice fantascientifica è un prodotto dignitosissimo, capace di divertire e intrattenere e, per quanto a prezzo pieno fosse un acquisto da consigliare con riserbo, con un'offerta del genere non ci si dovrebbe pensare due volte.

Per quanto riguarda Steam Deck, Scars Above si ocmporta sorprendenteente bene, con un dettaglio grafico sempre convincente e un frame rate che supera i 70 fps in praticamente ogni parte del gioco. Motivo per il quale, giocando un pochino con le impostazioni, si possono ottenere 60 fps granitici con un dettaglio grafico sorprendentemente buono, considerando l'hardware, e le dimensioni, di Steam Deck.