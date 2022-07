Le chat dei canali Twitch sono spesso luoghi poco sicuri e sani, dove possono nascere litigi e abusi. Ci sono diversi modi per evitare che ciò accada, ma uno particolarmente efficace potrebbe essere stato ideato proprio da Amazon. Come riportato su Twitter, infatti, nel prossimo futuro i moderatori delle chat potrebbero disporre di un tool in più per riuscire a stanare chi non si comporta bene.

Twitch

Nell’ottica del “prevenire è sempre meglio che curare”, Twitch sta sperimentando una nuova feature, dove i moderatori possono vedere i precedenti ban degli utenti. La tag di riferimento è “shared ban”, ovvero ban condivisi. Una feature sicuramente utile, che ha come obiettivo quello di evidenziare tutti i problemi che un utente può causare.

In un’immagine diffusa via Twitter, si può notare come Twitch abbia inserito una serie di flag ad alcuni utenti. Si tratta di un’immagine demo (non è specificato nella fonte, ma lo riporta PC Gamer), ma sicuramente si tratta di una feature decisamente gradita. Al momento la possibilità dovrebbe essere limitata solamente ai moderatori che intendono eleggere qualche utente come Guest Star. Chiaramente al momento la feature è ancora un work in prgress e potrebbe anche debuttare in una forma diversa rispetto a quanto precedentemente comunicato. Sicuramente si tratta di un passo verso una community sana e che prima o poi sarebbe comunque arrivato.

Twitch will be launching a "Shared Ban" functionality at some point in the future, enabling you to directly share your bans list with another channel.#TwitchNews pic.twitter.com/jr5zq5ioEH — Zach Bussey (@zachbussey) June 30, 2022

Le community di Twitch sono spesso sane in realtà, ma dipende chiaramente da caso a caso. Molto spesso sulla piattaforma si sono verificati casi di abuso e sessismo. Se a farlo è lo streamer, Amazon banna semplicemente il canale, ma gli utenti (al di là dei bot) sono gestiti unicamente dalle singole community. Una lista di ban e punizioni condivisa è dunque un sistema in più per garantire una sorta di tranquillità nei confronti dei content creator più corretti.