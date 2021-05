Ubisoft come Riot Games, sì al salvataggio delle chaty

Esattamente come Riot Games, anche Ubisoft ha deciso di prendere misure contro le aggressioni in chat. Se il team di sviluppo ha però preso misure leggermente più drastiche ma indirizzante ad un solo gioco, il publisher e sviluppatore franco canadese non opterà per un sistema di tracking così duro ma comunque utile, esteso a tutto il client Ubisoft Connect e non solo a qualche titolo in particolare.

Cosa cambierà per gli utenti? Praticamente nulla. L’unica differenza è che ora tutti gli scambi di chat tra giocatori saranno criptati e potranno essere valutati in caso di segnalazioni. Questo significa che chiunque subisca delle aggressioni verbali, magari rivolte verso il suo orientamento sessuale o la sua etnia potrà segnalarlo prontamente a Ubisoft e il team incaricato vaglierà attentamente lo scambio di messaggi. Ovviamente queste misure serviranno anche a livello di sicurezza: in caso di phishing o tentata frode si potranno comunque leggere i messaggi per aiutare ad arrivare a scovare i colpevoli.

Quado però si parla di conservare le chat (siano essere audio o testuali) c’è sempre un grosso problema relativo alla privacy. In questo caso Ubisoft ha prontamente specificato che i testi delle conversazioni saranno conservati per un periodo di circa tre mesi. “I log delle chat sono un punto di riferimento essenziali che possono aiutarci durante le investigazioni. Questo non significa però che debbano essere conservati per sempre”, le parole del team in un post sul blog lanciato per spiegare la novità che sarà attivata tra qualche settimana.

Nel corso delle prossime settimane questo aggiornamento sarà finalmente realtà. Ubisoft Connect si prepara dunque ad entrare in una nuova era, che però in molti già seguono da diverso tempo. Steam, per esempio, conserva i log delle chat per due settimane, mentre Discord ne tiene traccia per sempre o almeno fino a quando l’utente non decide di cancellarli del tutto.