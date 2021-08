Ubisoft e Bungie unite per combattere i cheater

Ubisoft e Bungie hanno gli unito gli intenti per denunciare Ring-1, un’organizzazione di cheater che vende trucchi su un gran numero di videogiochi online, inclusi quelli delle due aziende videoludiche. La denuncia è stata depositata in California, già teatro in questi giorni delle vicende giudiziarie di Activision Blizzard.

“[i prodotti di Ring-1] danneggiano e distruggono non solo l’esperienza di gioco, ma anche i business complessivi dei querelanti e la loro reputazione tra le rispettive comunità dei giocatori“. Questo è il duro attacco con cui Ubisoft e Bungie si scagliano nell’accusa a Ring-1. Il sito di cheater si rivolgerebbe ai suoi utenti con un sistema via sottoscrizione intorno ai 30€ per un numero enorme di giochi basati sul comparto online. In particolare, le aziende denuncianti si riferiscono a dei bundle di hack che da vantaggi in-game nei giochi Rainbow Six: Siege di Ubisoft e Destiny 2 di Bungie.

Nell’accusa figura anche un’accesa difesa del copyright, dato che per realizzare hack e cheat del genere sono stati realizzati, secondo le due aziende, un numero ancora indefinito di infrangimenti del copyright. In realtà, anche la stessa offerta di bundle sul sito di Ring-1 figura tra le immagini key art e screen di gioco ufficiali di Rainbow Six e Destiny 2. La denuncia, poi, prosegue affermando che le aziende querelanti hanno diritto anche ai profitti di Ring-1, oltre che ai danni, per un ammontare che raggiungerebbe numeri ancora da accertare, ma che comunque secondo Ubisoft e Bungie sono cifre a 6 zeri (milioni di dollari).

Solo lo scorso mese Ubisoft aveva eliminato un gruppo che vendeva software utilizzati per effettuare attacchi DDoS a un gran numero di giochi, tra cui anche Rainbow Six: Siege. Nel frattempo la stessa azienda franco-canadese sta affrontando altri problemi legati alle molestie sessuali di un anno fa, dato che secondo alcuni dipendenti in protesta non ci sarebbero state ancora soluzioni efficaci.