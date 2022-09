Durante l’Ubisoft Forward di ieri, lo studio ha condiviso tantissimi annunci interessanti, relativi prevalentemente al futuro di Assassin’s Creed. Tuttavia, tra le notizie che rischiano di passare inosservate, l’azienda ha deciso di rendere disponibile Ubisoft+ a tutti per un periodo limitato. Agli utenti basterà iscriversi al servizio e approfittare del mese messo a disposizione dallo studio per provare i suoi titoli.

Per chi non lo sapesse, Ubisoft+ è un servizio in abbonamento che, come EA Play Pro e simili, permette di accedere ai titoli dello studio senza doverli comprare singolarmente. Grazie ad un abbonamento mensile, infatti, avremo un catalogo di giochi a disposizione che, oltre a serie come Assassin’s Creed e Far Cry, include anche molte delle nuove uscite direttamente al day one. Il servizio è disponibile su PC ma si può utilizzare anche in streaming su Google Stadia o Amazon Luna.

Dopo aver scaricato il launcher dedicato, i giocatori avranno a disposizione un catalogo di oltre cento titoli sviluppati o pubblicati da Ubisoft. Il servizio sarà disponibile per una prova gratuita fino al 10 ottobre 2022 e per accedervi sarà comunque necessario inserire un metodo di pagamento. Tuttavia, se l’abbonamento viene annullato prima dello scadere del periodo gratuito, non dovremo spendere nulla. Ubisoft+, inoltre, si divide in due diversi abbonamenti: PC Access e Multi Access. La differenza tra i due piani, oltre al costo, è che il secondo permette di giocare anche in cloud su Stadia o altri servizi supportati.

La prova di Ubisoft+ è riscattabile fino al 10 ottobre 2022. Il servizio sarà gratuito per un mese e ci consentirà di provare tutti i titoli presenti sul suo catalogo senza alcuna limitazione. Al termine del mese, se non viene disdetto dall’utente, l’abbonamento si rinnova automaticamente applicando le tariffe associate. Considerando l’elevato numero di titoli disponibili in catalogo, avremo decisamente parecchio a cui giocare.