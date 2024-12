Ubisoft rilancia l'universo di Blood Dragon in un gioco ricolmo di NFT

Ubisoft lancia un nuovo gioco basato sugli NFT, e ambientato nell'universo di Blood Dragon, nonostante le numerose critiche ottenute in precedenza con esperimenti simili. Captain Laserhawk: The G.A.M.E. è uno sparatutto top-down che richiede l'acquisto di NFT per giocare e che riporta Rayman sulle scene, questa volta in veste di commentatore.

Il gioco si inserisce nel contesto di un periodo turbolento per Ubisoft, segnato da cancellazioni di progetti, licenziamenti e trattative di acquisizione. L'azienda sembra puntare su questa IP popolare per riconquistare il favore dei fan, dopo il successo di Far Cry 3: Blood Dragon e della serie Netflix Captain Laserhawk.

Ubisoft sembra usare il vecchio trucco del "free-to-play mobile" per celare il più possibile i dettagli sul gameplay.

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. si basa su un sistema di "Niji Warrior" card, NFT che migliorano con il progresso del giocatore. La promozione enfatizza concetti tipici dei giochi NFT come "Un mondo che puoi plasmare e trasformare" e "l'opportunità di guadagnare ricompense esclusive di grande valore".

Tuttavia, i dettagli sul gameplay effettivo sono scarsi. I trailer e il sito ufficiale mostrano pochissime immagini del gioco in azione, con solo uno screenshot che rivela un'arena grigia con avatar che si sparano a vicenda.

Le precedenti incursioni di Ubisoft nel mondo degli NFT avevano già suscitato critiche da parte dei fan e dei sindacati francesi nel 2021. Nonostante ciò, l'azienda ha continuato a investire in questo settore, stringendo una partnership con la piattaforma di blockchain gaming Immutable nel 2022.

Questa volta, Ubisoft sembra aver imparato dalle esperienze passate, tenendo il progetto separato dai suoi canali principali di comunicazione. Ciò potrebbe indicare una consapevolezza delle potenziali reazioni negative associate agli NFT nel gaming.

Resta da vedere se questa nuova iniziativa riuscirà a guadagnare il favore dei giocatori o se incontrerà le stesse resistenze dei precedenti tentativi di Ubisoft nel campo degli NFT.