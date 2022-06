Ora più che mai, gli sviluppatori di videogiochi stanno cercando di assicurarsi di non pubblicare giochi che non siano pronti o perfettamente ottimizzati. Il numero crescente di ritardi che abbiamo riscontrato dai titoli di tutto il settore può essere attribuito a due fattori principali: la pandemia di Covid 19 e il terribile lancio di Cyberpunk 2077. Tuttavia, prima del GDR di CD Projekt RED, un altro titolo importante ha ricevuto un’accoglienza simile a causa dello stato in cui è stato lanciato. L’ex capo di BioWare Aaryn Flynn era al comando dei lavori su Anthem alla sua uscita. Tuttavia, l’esperienza, insieme all’attuale clima nel settore, ha fornito a Flynn una prospettiva interessante.

“Penso che i giocatori siano in definitiva abbastanza onesti”, ha affermato Flynn, che ora è il CEO di Inflexion Games, in una intervista con VGC. “Vogliono che i giochi siano fantastici, che siano raffinati e che le esperienze rispettino i loro tempi. Penso che il nostro settore abbia fornito risultati insufficienti e fatto troppe promesse su alcune di queste cose. Molte volte quando vedi giocatori delusi, è spesso perché uno studio o un team ha stabilito un obiettivo che non possono raggiungere.”

Tuttavia, ciò che Flynn e gli altri veterani di BioWare passati a Inflexion hanno vissuto con Anthem ha insegnato loro preziose lezioni su come creare una tabella di marcia sostenibile per lo sviluppo di videogiochi. Inoltre, anche saper comunicare questi obiettivi ai giocatori in modo efficace è una tecnica decisamente utile nella realizzazione di un gioco. Il team applicherà sicuramente quanto appreso allo sviluppo del suo prossimo titolo, Nightingale.

“Si tratta di essere onesti su queste cose e semplicemente dire, ‘questo è il punto in cui siamo… alcune di queste cose sono difficili e preferiremmo dedicare un po’ più di tempo per creare qualcosa di eccezionale piuttosto che qualcosa che è compromesso già in partenza’”, ha continuato l’ex BioWare. Certamente, il punto di vista dello sviluppatore potrebbe essere condiviso anche da molti altri professionisti del settore.