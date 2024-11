U-GAME, un negozio made in italy americano

Se siete appassionati di videogiochi e vi piace l'idea di personalizzare il vostro PC da gaming fin nei minimi dettagli, allora vi farà piacere conoscere U-GAME, un'azienda che vuole rivoluzionare il modo in cui i giocatori italiani approcciano al mondo dell'informatica e dei videogiochi.

U-GAME è nata dalla passione e dall'esperienza di due giovani imprenditori, che fin da piccoli sono stati immersi nel mondo dei videogiochi. Cresciuti tra le epiche avventure di Dungeons & Dragons e le sfide multiplayer di Ultima Online, hanno trasformato la loro passione in un'opportunità imprenditoriale.

Quando l'attività venne fondata, nel 2012, l'idea fu fin da subito chiara: offrire un servizio di assemblaggio PC dedicato ai gamer, unito a un'esperienza d'acquisto unica nel suo genere. Grazie alla determinazione e alla passione dei suoi fondatori, l'azienda ha saputo superare le sfide iniziali e crescere fino a diventare un punto di riferimento nel settore gaming. Ora il punto vendita è ASUS Point e partner NVIDIA, ciò significa che è attivo in tutte le iniziative di lancio di nuove GPU con promozioni dedicate presenti sulla pagina ufficiale.

Grazie a diversi viaggi, l'azienda ha potuto ispirarsi ai negozi sparsi in giro per il mondo tra Londra, Parigi e New York, il tutto per creare un negozio non solo accattivante e bello da vedere, ma che anche, e soprattutto, fosse il più professionale possibile per gli utenti.

La cifra che distingue U-GAME dagli altri negozi di informatica è la filosofia incentrata sull'innovazione e sulla passione per il gaming. Ogni componente, ogni periferica e ogni accessorio disponibile presso U-GAME viene selezionato con cura per garantire prestazioni eccellenti e un'esperienza di gioco senza pari.

Per U-GAME, l'assemblaggio di PC gaming è molto più di una semplice professione: è un'arte che richiede conoscenze tecniche approfondite e una vera passione per il mondo dei videogiochi. Gli assemblatori di PC di U-GAME sono veri e propri esperti del settore, pronti a consigliare i clienti su quale configurazione scegliere e a garantire un'assistenza post-vendita impeccabile.

Acquistare un PC assemblato da professionisti come i ragazzi di U-GAME è la scelta giusta se si vogliono unire prestazioni ottimali e personalizzazione. I vantaggi che si hanno scegliendo un PC assemblato vanno ben oltre la semplice configurazione hardware: avrete la certezza che ogni componente è stato selezionato con cura, per garantire la massima compatibilità, affidabilità e prestazioni nel tempo.

Il team di U-GAME ha l’esperienza e le conoscenze tecniche per bilanciare al meglio la configurazione, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo e assicurando anche che il sistema sia aggiornabile in futuro, un bel vantaggio che vi permetterà di avere prestazioni sempre al passo con l’evoluzione tecnologica, senza dover cambiare tutta la macchina, risparmiando notevolmente.

Presso U-GAME, l'esperienza d'acquisto punta ad andare ben oltre la semplice transazione commerciale. I clienti possono realmente assistere all'assemblaggio del proprio PC e testarlo prima del ritiro, grazie a un'area dedicata all'interno del punto vendita.

Questo approccio consente agli acquirenti di avere la certezza di acquistare un prodotto di alta qualità, personalizzato secondo le proprie esigenze; si tratta senza dubbio di un valore aggiunto non da poco, che permette non solo a chi compra di toccare con mano la propria macchina sin da subito, ma anche di risolvere eventuali dubbi immediatamente, semplicemente ponendo al team di U-GAME tutte le proprie domande.

Ma non è tutto: presto - nel corso dei prossimi mesi - con l'apertura di una sala LAN, l'azienda amplierà il proprio portfolio per offrire ai clienti un'esperienza a 360 gradi.

U-GAME è quindi molto più di un semplice negozio di informatica: è un luogo dove la passione per i videogiochi si unisce alla competenza tecnica per creare un'esperienza d'acquisto unica nel suo genere.