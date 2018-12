Un nuovo Far Cry all’orizzonte: il trailer in preparazione ai The Game Awards 2018

Avevamo parlato da non molto di alcuni progetti misteriosi di Ubisoft e, mentre i The Game Awards 2018 si avvicinano inesorabilmente, ecco che spunta un trailer di un nuovo Far Cry. Per ora, come potete vedere poco sotto, l’unico nome riportato è proprio “Far Cry” senza numero o sottotitoli. Le motivazioni potrebbero essere molte, ma prima di tutto godiamoci il filmato.

Si tratta di un teaser trailer molto breve, ma ci fa intuire che avremo a che fare con un mondo post apocalittico. Il filmato si apre infatti con un fungo atomico in mezzo ai monti e alla campagna. La voce narrante parla di distruzione e di una speranza disillusa. Un pezzo di un macchinario diventa la munizione per un’arma e il video si interrompe.

L’annuncio completo arriverà il 6 dicembre (7, per noi italiani). Non c’è molto su cui speculare, per ora, ma sembrerebbe che l’opera voglia tagliare con il passato. Dovremo scoprire inoltre qual è il sottotitolo associato: pare che si tratti di uno spin-off, al pari di quel che fu Primal.

Non ci resta che attendere poco più di 24 ore e lo scopriremo. Voi cosa ne pensate?