Un nuovo gioco di Batman legato alla Corte dei Gufi è in arrivo?

Sebbene Rocksteady non paia essere pronta a condividere informazioni sul proprio nuovo progetto (che sia esso Superman o meno), Warner Bros. non sembra intenzionata a lasciarci a secco di supereroi. Tramite la pagina Twitter di un’impiegata di Warner Bros. Montreal (sviluppatori di Batman Arkham Origins), possiamo vedere un’immagine che sembra suggerire il tema di un futuro gioco.

Ecco il tweet “incriminato”.

Il logo sulla maglia appartiene alla Corte dei Gufi, una società segreta con intenti criminali apparsa in vari fumetti DC. Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, ma certamente fa sorgere alcune domande e speculazioni.

Questo “Batman Court of Owls” farebbe parte della saga di Arkham, oppure sarebbe il primo di una nuova serie di opere? Speriamo che Warner Bros. stia scaldando i motori per i The Game Awards 2018: è possibile che questo gioco faccia parte dei dieci annunci che avranno luogo durante la serata?

Giorno dopo giorno ci ritroviamo a scrivere queste parole sempre più spesso: chissà se il 6 dicembre ci sarà ancora qualcosa da scoprire o se tutto sarà già stato indovinato.