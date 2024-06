Un pazzo è riuscito a emulare Fallout su Nintendo 3DS e il risultato è incredibile

L'iconico RPG Fallout 1, creato da Interplay Entertainment nel 1997, è disponibile ufficialmente solo su PC tramite Steam o GOG e su Xbox Game Pass. Tuttavia, grazie al lavoro folle di un membro della community, il gioco è ora stato adattato anche per Nintendo 3DS, una delle console portatili migliori mai prodotte da Nintendo - e ormai fuori produzione da un pezzo - con un progetto di modding a dir poco incredibile.

La versione originale di Fallout 1 e Fallout 2, oltre che su 3DS, è stata resa disponibile anche su dispositivi iOS e Android grazie alla realizzazione delle "Community Edition" dei giochi, creati appositamente dai fan.

Il porting per Nintendo 3DS è stato realizzato da un utente conosciuto come MrHuu e pubblicato su un thread di GBATemp. Il progetto, che ha visto la luce a settembre ed è stato perfezionato tra aprile e maggio, include un adattamento dell'interfaccia utente Pip-Boy di Fallout 1 ai due schermi del 3DS. La parte interattiva del gioco avviene sullo schermo touch inferiore, dove è possibile usare il pennino della console per simulare il clic del mouse, con il pulsante L per alternare tra clic sinistro e destro. Il risultato? Nonostante richieda un periodo di adattamento, l'interfaccia risulta abbastanza intuitiva.

Per utilizzare questa modifica è necessario disporre di una copia legale del gioco e modificare il proprio 3DS, oltre a possedere una scheda SD compatibile (fortunatamente, attualmente le schede SD sono piuttosto economiche).

Chiaramente, se si preferisce evitare modifiche del genere, è possibile giocare a Fallout 1 e Fallout 2 normalmente su PC o su dispositivi come il Steam Deck o l'ASUS ROG Ally se si desidera giocare in mobilità. Entrambi i giochi sono, inoltre, disponibili tramite PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. C'è da dire, però, che vederlo su 3DS ha tutto un altro fascino.