Un PC con vero sangue umano, l'ultima trovata di Diablo 4

Blizzard ha scelto un approccio decisamente insolito per il marketing di Diablo IV. Per festeggiare il lancio della nuova stagione del gioco, denominata "Season of Blood," e gli eventi Blood Harvest introdotti, l'azienda ha avviato una campagna di donazioni di sangue negli Stati Uniti, la quale durerà un mese e permetterà ai partecipanti di sbloccare ricompense in-game.

Ma c'è una svolta sorprendente: una volta raggiunti complessivamente 666 quarti di sangue donati (indicativamente 626.04 litri), i giocatori avranno la possibilità di partecipare a un concorso per vincere "un PC personalizzato, raffreddato a liquido e infuso con vero sangue umano."

Le ricompense si sbloccheranno in tre fasi. Il primo livello, che include un set di cinque cosmetici per armi, verrà accessibile quando le donazioni raggiungeranno il 33% dell'obiettivo. Alla soglia del 66%, i giocatori otterranno anche l'accesso al cosmetico dell'armatura Loch Raeth Maor Barbarian.

Quando le donazioni raggiungeranno il 100%, equivalenti a 666 quarti di sangue, sarà possibile ottenere il Vermilion Eye Piebald Mount e partecipare al concorso per il PC personalizzato.

Oltre al particolare aspetto del sangue umano nel PC, il sistema personalizzato della Stagione del Sangue vanta componenti di alta gamma, tra cui la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, una CPU Intel Core i9, 64 GB di RAM DDR5, 3 TB di memoria SSD e un sistema di raffreddamento Quantum Vector GPU Waterblock.

Il concorso per il PC personalizzato non sarà riservato solo a chi dona il sangue. Una volta raggiunto l'obiettivo delle donazioni, chiunque abbia almeno 18 anni e sia un giocatore negli Stati Uniti potrà partecipare.

La raccolta di sangue sarà aperta fino al 20 novembre, consentendo ai giocatori di donare presso i centri di raccolta del sangue locali e poi inviare la prova sul sito Diablo Blood Harvest.

Una donazione di sangue tipica è di circa 0,47 litri (una pinta), quindi saranno necessarie poco più di 1.300 donazioni per raggiungere l'obiettivo finale di 666 quarti di sangue.

Il progresso della raccolta di sangue può essere monitorato sul sito web dedicato, che presenta una grafica motivazionale con il sangue che scorre. Al momento della stesura, il progresso è già al 21%, quasi al raggiungimento del primo obiettivo.

Questa iniziativa, per quanto possa sembrare assurda, è in realtà molto significativa, dato che la Croce Rossa ha recentemente segnalato una carenza di sangue.

Le ricompense in-game saranno distribuite pochi giorni dopo la chiusura della raccolta di sangue, prevista per il 22 novembre.