Uncharted 4 arriva a breve su PS5, brutte notizie per i giocatori PC

L’arrivo della pagina Steam aveva fatto insospettire i giocatori, così quanto il rating dell’ESRB e alla fine ci siamo. Uncharted 4 per PS5 ha ottenuto finalmente una data di uscita. L’annuncio è stato divulgato dal Blog PlayStation, insieme ad un trailer che dà il via ai pre-order di questa nuova versione e ci svela alcuni dei dettagli tecnici a cui Iron Galaxy e Naughty Dog hanno lavorato.

Uncharted 4 arriverà su PS5 il 28 gennaio 2022 al costo di 50,99 Euro in formato fisico e digitale (la versione PS4 sarà aggiornabile al prezzo di 10 Euro), in una ricca edizione con l’espansione L’Eredità Perduta. Il titolo sarà avviabile in due distinte modalità: Fedeltà, che garantirà l’output delle immagini in 4K con un frame rate pari a 30fps e la modalità Prestazioni, che invece garantirà un frame rate a 60fps, anche se la risoluzione non è stata specificata. Presente anche la scelta Prestazioni+, che permette ai giocatori con un monitor a 120hz di giocare a questo speciale bundle con una risoluzione 1920x1080p ma a 120fps.

Altre caratteristiche tecniche di Uncharted 4 per PS5 sono sicuramente i caricamenti, molto più rapidi rispetto alla versione originale, l’audio 3D e l’implementazione del feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense. “abbiamo migliorato l’esperienza tattile di impatto e resistenza: non è mai stato così bello sentire il motore della tua 4×4 tra le mani o sferrare un pugno per poi aggrapparti a una corda e metterti in salvo con un volo”, si legge nel Blog PlayStation.

E per quanto riguarda la versione PC? Purtroppo Sony Interactive Entertainment non ha ancora comunicato la data di lancio di Uncharted 4 per Steam ed Epic Games. “Vi comunicheremo molte altre novità sulla versione per PC nel corso del 2022”, si conclude il comunicato lanciato nella giornata odierna. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni in merito, che vi riporteremo non appena saranno disponibili.