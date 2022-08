No, niente Star Wars e niente gioco ambientato nel medioevo. Dopo la fugace apparizione ai The Game Awards 2021, Quantic Dream torna sui grandi palchi e più precisamente quello della Gamescom 2022 per annunciare Under the Waves. Si tratta del loro nuovo progetto, dove il team di sviluppo è in realtà nelle vesti di publisher ed è stato creato in supporto di un’associazione che si preoccupa di salvaguardare gli oceani, ovvero Surfrider.

“Under the Waves è un’avventura narrativa che guida il giocatore nelle profondità dell’atlantico in un futuro dal sapore degli anni ’70”, si legge nel sito web ufficiale. I giocatori vestiranno i panni di ean, che sta cercando di andare avanti dopo una brutta perdita nella sua vita e abbracciare un nuovo futuro. Quantic Dream descrive il suo gioco come un’avventura, dove il protagonista deve necessariamente lasciarsi alle spalle il suo passato.

Quantic Dream ha descritto il suo gioco come una lettera d’amore all’oceano e sperano che Under The Waves possa riuscire ad accendere una luce sull’importanza della preservazione. “Parallel Studio e Quantic Dream sono orgogliosi di essere partner di Surfrider e speriamo che il gioco possa amplificare il messaggio di salvaguardia degli coeani”, si legge sul sito ufficiale. Potete dare uno sguardo al gameplay del gioco grazie al primo trailer, che è visibile come da tradizione subito qui in basso.

Per quanto riguarda il gameplay, Under the Waves permetterà ai giocatori di pilotare un sottomarino negli abissi, nuotare e fare incetta di collezionabili. Presente anche il crafting, che aiuterà Stan a esplorare sempre di più angoli decisamente remoti dell’oceano. Il gioco è in dirittura d’arrivo nel 2023 per tutte le piattaforme: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Xbox One e PC via Stea ed Epic Games, con i pre-order che sono aperti in questo momento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.