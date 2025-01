Unknown 9: Awakening è un flop, abbandonati i piani futuri per il franchise

Il nuovo progetto videoludico di Reflector Entertainment uscito lo scorso anno, Unknown 9: Awakening, non ha raggiunto le aspettative di vendita, portando alla cancellazione dei piani per trasformarlo in un franchise. L'annuncio è stato fatto dal CEO dello studio Herve Hoerdt.

Il gioco action-adventure, pubblicato da Bandai Namco nell'ottobre 2024, era stato concepito come il primo capitolo di un ambizioso universo transmediale. Tuttavia, le scarse prestazioni commerciali hanno spinto l'azienda a interrompere ogni ulteriore esplorazione di questo universo narrativo.

Hoerdt ha dichiarato in un post su LinkedIn:

"La performance del lancio non si è avvicinata alle aspettative dell'azienda, dopo numerosi aggiustamenti della timeline e investimenti, sia finanziari che di altro tipo, e non ha giustificato ulteriori esplorazioni in questo universo".

La decisione avrà ripercussioni sull'organico di Reflector Entertainment, con licenziamenti previsti sia tra il personale creativo che negli uffici amministrativi. Lo studio adotterà un approccio focalizzato su un singolo progetto per il prossimo futuro.

Nonostante questo insuccesso, Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato l'intenzione di continuare a investire nella creazione di "contenuti occidentali per un pubblico globale", in linea con la visione del gruppo.

Diversi fattori sembrano aver contribuito allo scarso successo di Unknown 9: Awakening. Innanzitutto, il gioco non ha impressionato particolarmente dal punto di vista visivo e ha sofferto di una limitata campagna promozionale pre-lancio. Inoltre, la sua uscita in un periodo affollato di nuovi titoli potrebbe aver influito negativamente sulle vendite.

Le recensioni critiche non hanno aiutato: su Open Critic, il gioco ha ricevuto una valutazione "Debole", con solo il 17% dei critici che lo raccomandano (noi in fase di recensione gli demmo 6.5). Insomma, un risultato deludente per quello che avrebbe dovuto essere l'inizio di una nuova saga videoludica.

Questo caso evidenzia i rischi legati al lancio di nuove proprietà intellettuali nell'industria dei videogiochi, specialmente quando si punta a creare franchise di ampio respiro senza prima testare la risposta del mercato su scala più ridotta.