Unreal Engine 5, il nuovo RPG tripla A di InXile sfrutterà il nuovo motore

Inutile dire che l’annuncio del nuovo Unreal Engine 5 ha stimolato la fantasia di numerosi team. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte, Xbox Game Studios ha diverse software house che sviluppano con l’Unreal Engine. The Coalition è un esempio importante visto che Gears 5 è uno dei titoli che sfrutta al meglio l’Unreal Engine 4, ma anche Ninja Theory è al lavoro su Hellblade 2 con Unreal Engine e sicuramente altri team di Microsoft si stanno adoperando per sfruttare al meglio la quinta versione.

Anche InXile, il team first party capitanato da Brian Fargo è al lavoro su un nuovo progetto RPG Tripla A in esclusiva Xbox – PC, progetto che è probabilmente entrato da poco in pre-produzione e che difficilmente vedremo a luglio durante l’evento dedicato agli Xbox Game Studios di Xbox 20/20. La stessa InXile ha confermato su Twitter che il titolo sfrutterà il nuovo Unreal Engine 5, ma anche in questo caso è altamente papabile che il gioco sia in lavorazione con l’Unreal Engine 4, così da poterlo cambiare in corsa con la nuova versione una volta rilasciata agli sviluppatori.

Thank you. We’re excited to share more, although it’ll be a while. Focusing on finishing Wasteland 3 and getting it into people’s hands on Aug. 28. We will indeed be using Unreal Engine 5 for our next project. — inXile entertainment (@inXile_ent) May 19, 2020

Brian Fargo ha invece sottolineato che il prossimo progetto sarà next-gen e quindi è plausibile che lo vedremo solo su Xbox Series X e PC, allontanando Xbox One dal supporto. Vi ricordiamo che attualmente inXile sta lavorando a Wasteland 3, ultimo videogioco multipiattaforma in prima di passare direttamente ad esclusive complete per Xbox Game Studios.

Come detto, è poco probabile che vedremo qualcosa a luglio, ma la speranza è l’ultima a morire. Sta di fatto che abbiamo la conferma che il prossimo RPG sarà tripla A e sfrutterà la nuova versione del motore di Epic Games. A questo punto siamo curiosi di vedere che cosa ne verrà fuori. Quanto attendete voi Wasteland 3? Credete che InXile possa fare grandi cose con il nuovo Unreal Engine 5?