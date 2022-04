Per pubblicizzare le potenzialità dell’Unreal Engine 5, Epic Games decise di lanciare verso la fine del 2021 una tech demo ambientata nell’universo di Matrix. Inizialmente disponibile solo su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, con la release al grande pubblico della nuova versione del motore grafico, la stessa demo è diventata disponibile anche su PC, e uno sviluppatore di Amber Studio (agenzia che si occupa di fornire servizi per developer e publisher) ha deciso di trasformarla in un gioco di Superman.

Su PC, infatti, la tech demo si può utilizzare direttamente all’interno dell’Unreal Engine 5. Gli asset sono disponibili per tutti coloro che volessero sperimentare con le nuove funzioni della nuova versione dell’engine di casa Epic Games, e lo sviluppatore di Amber Studio ha preso la palla al balzo per dimostrare come si possa creare una sorta di gioco di Superman. La clip, di pochissimi secondi, è stata condivisa sul suo profilo Twitter ed ha ovviamente raccolto il favore di un bel po’ di persone, che hanno apprezzato questa sorta di proof of concept.

Non si tratta, ovviamente, di un gioco vero e proprio. Lo sviluppatore ha semplicemente utilizzato la città presente nella tech demo e sostituito il personaggio con un manichino, dotandolo di un sistema di volo. Il risultato è comunque molto soddisfacente e dimostra a tutti gli effetti che un gioco di Superman è possibile, senza dover necessariamente sacrificare la velocità del volo, uno degli elementi che da sempre mette in difficoltà i team di sviluppo che volessero lavorare ad un gioco del supereroe DC.

Chissà se questo proof of concept riuscirà ad attirare l’attenzione di Rocksteady e di Warner Bros e convincerà sviluppatore e publisher che forse un gioco di Superman è davvero possibile. Difficile, ma mai dire mai, soprattutto in un’industria in cui determinati prodotti o serie possono tornare da un momento all’altro, senza nessun tipo di preavviso.