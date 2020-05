Unreal Engine 5 non è pronto per il D1 delle console, ecco periodo di uscita e piattaforme supportate

Pochi istanti fa il Summer Game Fest è entrato ufficialmente nel vivo mostrando il nuovo motore grafico: L’Unreal Engine 5. La tech demo proposta girava girava su PS5 risultando davvero impressionante. Ovviamente questo è stato solo un assaggio delle potenzialità della console di casa Sony e di Xbox Series X. Durante l’intervista proposta da Geoff Keighley abbiamo scoperto che il nuovo Engine non sarà pronto al D1 della prossima generazione.

Epic Games, ha svelato in anticipo le tempistiche di lancio dell’Unreal Engine 5 e le piattaforme che supporteranno tale magnifico motore grafico. I vertici di Epic hanno precisato che sono in costante contatto sia con Sony che con Microsoft oltre a diverse aziende del settore che hanno potuto usufruire in questi tempi dell’Unreal Engine 4. I tool di sviluppo quindi saranno disponibili in anteprima non prima dell’inizio del prossimo anno per poi essere proposti nella loro versione completa solo alla fine del 2021, per garantire il supporto completo alle console di prossima e di questa generazione, al PC ed ai sistemi operativi iOS e Android.

Epic ha già chiarito che il suo Fortnite verrà rilasciato anche su PS5 e Xbox Series X e che nel corso del 2021 subirà un aggiornamento del motore grafico passando ad utilizzare il nuovo Unreal Engine 5, appunto. Non c’è solo Fortnite nell’interesse del colosso statunitense, ma anche altri titoli che dovranno uscire in futuro che ad oggi stanno sfruttando l’Unreal Engine 4. L’obiettivo è quello di poter garantire anche agli sviluppatori di questi di poter usufruire del nuovo motore grafico al più presto. Insomma, la next gen dopo questa promettente tech demo, sembra virare nel verso giusto e noi non vediamo l’ora di provarla con mano.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali sono i vostri pareri sull’Unreal Engine 5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al nuovo motore grafico ed a PS5 e Xbox Series X in uscita a fine 2020.