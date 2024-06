Unreal Engine 5.4: la nuova DEMO è fantastica, ma che fatica farla girare...

Recentemente, è stata rilasciata una nuova tech demo chiamata Forgotten Cemetery, sviluppata con Unreal Engine 5.4. Questa presentazione sembra confermare la necessità di maggiori ottimizzazioni per questo motore grafico, in quanto anche le schede grafiche più avanzate, come la Nvidia GeForce RTX 4080, faticano a mantenere prestazioni ottimali.

La demo suddetta è stata messa in mostra da MxBenchmark PC, che ha pubblicato un video in cui Forgotten Cemetery viene eseguita con impostazioni al massimo dettaglio in risoluzione 4K e 144Hz. Anche con una delle GPU più potenti sul mercato, il framerate si attesta tra i 50 e i 60 FPS in determinate condizioni, sottolineando così alcuni degli ostacoli che lo sviluppo con Unreal Engine 5 può presentare, sia in scenari di illuminazione diurna che notturna.

Miglioramenti sono osservabili quando la risoluzione viene abbassata a 1440p, tuttavia il framerate rimane incerto, indicando che potrebbero essere necessarie ulteriori miglioramenti per garantire una maggiore stabilità. La dimostrazione ha evidenziato che, nonostante le numerose innovazioni tecnologiche implementate in Unreal Engine 5.4, come la funzionalità Nanite Adaptive Tessellation per la riproduzione di effetti atmosferici come fumo e nuvole, e il migliorato Temporal Super Resolution (TSA), ci sono ancora margini di miglioramento necessari per ottimizzare il motore.

Questo impegno con Unreal Engine pone le basi per ulteriori sviluppi, con la speranza che le versioni future possano risolvere queste difficoltà tecniche, rendendo il motore più accessibile e performante per sviluppatori e giocatori che cercano un'esperienza di gioco in 4K nativo fluida e stabile.