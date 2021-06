Valorant compie un anno: celebrazioni, statistiche e annuncio mobile

Valorant, l’FPS targato Riot Games compie un anno, e per celebrare questo importante avvenimento la compagnia ha deciso di festeggiare con una serie di annunci e contenuti. Oltre a tutta una serie di statistiche relative alla nuova IP dei creatori di League of Legends, siamo venuti a conoscenza di un particolare palinsesto atto a celebrare il primo anno di attività di uno dei più recenti free-to-play di successo tra gli appassionati videogiocatori.

Oggi, Riot Games, produttore e sviluppatore di videogiochi, ha annunciato che ogni mese in media 14 milioni di giocatori di tutto il mondo si collegano per giocare a Valorant, lo sparatutto in prima persona free-to-play di Riot uscito solo per PC appena un anno fa, ovvero il 2 giugno 2020. Dopo una fase di beta chiusa da record e un lancio globale di successo, il titolo FPS ha acquisito rapidamente molta popolarità, diventando uno degli sparatutto in prima persona più importanti su PC. Nel corso del primo anno, i giocatori di Valorant hanno affrontato più di mezzo miliardo di partite di questo sparatutto a squadre.

Vista la continua crescita dell’entusiasmo per il titolo, ora Riot si sta preparando ad espandere il franchise, a partire da un nuovo gioco che uscirà per i dispositivi mobile, per portare Valorant a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo.

In onore del primo anno del titolo, Riot organizzerà anche un mese ricco di festeggiamenti dedicati ai fan e ai giocatori del titolo di successo, regalando ai membri della community iniziative e ricompense di gioco. Nel corso del mese di giugno, per celebrare l’occasione la community di Valorant riceverà diversi regali digitali commemorativi, tra cui una carta giocatore riscattabile e un pass evento gratuito.