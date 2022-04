Nel corso della giornata odierna, Riot Games lancerà una nuova patch per Valorant. Il nuovo update servirà a bilanciare al meglio il titolo e per fare ciò verrà introdotto un nerf a due armi, decisamente molto utilizzate dai giocatori per una meccanica molto particolare. Non è d’altronde una novità: giochi simili subiscono revisioni del genere continuamente.

Come riportato da Riot Games, la nuova patch di Valorant mirerà a depotenziare il Bulldog e lo Stinger. Non verranno però toccati i danni che le due armi infliggono ai giocatori, bensì sarà invece eliminata la possibilità di utilizzare la meccanica dl quick burst, diventata oramai molto popolare tra i giocatori. La meccanica in questione è visibile in questa clip Twitch e come potete vedere risulta molto efficace per eliminare i nemici in maniera molto rapida. Ora questa possibilità non esisterà più.

Non solo nerf per il Bulldog e lo Stinger. La nuova patch di Valorant introdurrà infatti anche altri cambiamenti alle abilità basate sulle armi. Sotto la lente d’ingrandimento di questo nuovo update anche alcuni bug che riguardavano gli agenti e qualche bilanciamento sulla mappa Ascent. Un aggiornamento di routine dunque, che permetterà ai giocatori di mutare l’esperienza di gioco. Cambiamenti del genere sono poi quasi all’ordine del giorno, specialmente in uno shooter multiplayer. Vi invitiamo a tenere d’occhio il client di gioco, per non perdere l’uscita dell’aggiornamento, previsto appunto per oggi.

Tra cambiamenti più importanti ed altri invece più marginali, vi ricordiamo che Valorant è solamente l’ultimo videogioco di Riot Games. Se siete curiosi di provare altri titoli, magari quelli ambientati nell’universo di League of Legends, lo spin-off prodotto da Airship Syndicate può fare al caso vostro: potete trovare la nostra recensione a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.