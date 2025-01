Valve sfuma ogni dubbio: non ci sarà una Steam Deck con Z2

AMD ha annunciato i nuovi chip Ryzen Z2 al CES 2025, suggerendo la loro adozione in dispositivi come Steam Deck, ma Valve ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento della sua console portatile. Il designer Pierre-Loup Griffais ha dichiarato su Bluesky: "Non esiste e non esisterà una Steam Deck con Z2", contraddicendo le affermazioni fatte nel briefing di AMD.

La notizia evidenzia una discrepanza tra le aspettative di AMD e i piani effettivi dei produttori di dispositivi gaming portatili. Questa confusione solleva interrogativi sulla reale destinazione dei nuovi processori e sulla comunicazione tra i produttori di chip e i loro potenziali clienti nel settore del gaming.

AMD ha presentato tre varianti dei Ryzen Z2: Z2 Extreme, Z2 e Z2 Go. Il modello Extreme promette prestazioni superiori con una combinazione di core Zen 3 e Zen 5c e grafica RDNA 3.5. Il Z2 Go, pur avendo meno core CPU, offre una GPU RDNA 2 potenziata.

Tuttavia, l'aumento del TDP minimo a 15 watt rispetto ai 9 watt della generazione precedente solleva dubbi sull'effettiva autonomia dei dispositivi che adotteranno questi chip.

La smentita di Valve ha colto di sorpresa molti osservatori del settore. L'azienda sembra intenzionata a mantenere un controllo rigoroso sull'hardware della sua console portatile, escludendo per ora l'adozione di nuove generazioni di chip come i Ryzen Z2.

Lenovo e Asus, citati nell'annuncio iniziale di AMD, potrebbero essere candidati più probabili per l'adozione dei nuovi chip, ma anche in questi casi mancano annunci definitivi. La situazione rimane fluida, con AMD che deve ora chiarire il posizionamento dei Ryzen Z2 in un mercato del gaming portatile sempre più competitivo.

Questa vicenda sottolinea l'importanza di una comunicazione chiara e coordinata tra produttori di chip e costruttori di dispositivi, specialmente in un settore in rapida evoluzione come quello del gaming portatile.