L’incredibile e inaspettata ascesa di Vampire Survivors sembra non avere limiti, promettendo alla sua gigantesca community nuovo materiale per la loro irrecuperabile dipendenza. Legacy of the Moonspell, questo il nome del suo primissimo DLC ufficiale, sarà disponibile per il download a partire dal 15 dicembre, confermandosi estremamente economico come lo è stato fino ad ora il titolo completo, su PC e Xbox.

Dalla mano di uno sviluppatore italiano, Vampire Survivors ha letteralmente rapito tutti coloro che ci hanno giocato, infoltendo sempre di più una community che al suo interno comprende anche figure di spicco del settore (Phil Spencer, ad esempio, ha confessato di esserne diventato dipendente con centinaia di ore di gioco alle spalle). Il core di questo successo si può rintracciare nell’immediatezza generale della sua struttura rogue lite, e nel modo in cui riesce a tenere incollati allo schermo di volta in volta.

Con questo nuovo DLC la situazione ritorna proprio come in origine, implementando una serie di aggiunte che faranno sicuramente impazzire i fan più sfegatati. Nel dettaglio Legacy of the Moonspell introduce un’area del tutto inedita con nuovi mostri da affrontare, armi da utilizzare e qualche “mistero” da scoprire. In base a quello che sappiamo si sviluppa intorno ad uno specifico evento narrativo: “Nelle terre d’oriente un clan è caduto: il suo nome è Moonspell. Questo, una volta composto da guardiani che vigilavano su una valle fra le montagne, è stato invaso da orde di yokai e oni. Per quanto insidioso, l’alveare di attività spettrali generatosi dalle invasioni potrebbe fornire qualche indizio su dove si trovi un vampiro di nostra conoscenza”.

Nell’espansione di Vampire Survivors, in arrivo su Steam al prezzo di circa 2 dollari, avremo, quindi, 8 nuovi personaggi provenienti direttamente da questo clan, ora in rovina, e un’area tutta da scoprire, incorniciata anche da sei nuove tracce musicali. Cosa state aspettando?