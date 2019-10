Vampire The Masquerade, Swansong arriverà nel 2021

Vampire The Masquerade - Swansong è in fase di sviluppo e arriverà nel 2021. Il gioco è basato sulla licenza della quinta edizione del famoso gioco di ruolo

Lo studio Big Bad Wolf, già responsabile dell’avventura a episodi The Council, è al lavoro su un nuovo RPG a sfondo narrativo. Si tratta di un titolo basato sulla licenza della quinta edizione del gioco di ruolo Vampire The Masquerade. Le atmosfere dell’horror gotico verranno riproposte nel nuovo titolo della serie intitolato Swansong. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter del gioco in coincidenza con l’aggiornamento del nome.

In Swansong si potranno controllare tre vampiri del clan della società segreta Camarilla, alla quale appartengono la maggior parte delle creature demoniache. I tre diversi archi narrativi del gioco si incroceranno per dare punti di vista diversi sugli eventi di Swansong e distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. “Tra cospirazioni, omicidi e lotte di potere – si legge nel comunicato – il giocatore dovrà proteggere il proprio clan, scoprire la verità e sopratutto garantire il rispetto della Masquerade, il sistema di regole della comunità dei vampiri che permette di nascondere la loro esistenza agli esseri umani”.

Attualmente ci sono in lavorazione ben tre titoli basati sulla licenza di Vampire The Masquerade. Coteries of New York è un gioco single player anche in questo caso caratterizzato da una spiccata impronta narrativa e realizzato dallo studio polacco Draw Distance. Al centro degli eventi ci sarà il conflitto tra il clan Camarilla e un gruppo di vampiri anarchici.

L’attesa dei fan però è concentrata su Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 sviluppato da Hardsuit Labs e recentemente rinviato alla seconda metà del 2020. Probabilmente vedremo un titolo della serie ogni anno. Coteries of New York è infatti in uscita su PC il 4 dicembre ma al momento non c’è nessuna data sulla versione per Switch rinviata al primo trimestre del 2020. Swansong è invece previsto per il 2021 anche se al momento non è stato reso noto su quali piattaforme il titolo arriverà, se quelle della generazione attuale o della prossima o su entrambe.