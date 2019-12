Vendite giapponesi: Pokémon Spada e Scuda in testa

Ci siamo appena lasciati tutte le festvità natalizie alle spalle, e la celebre rivista videoludica giapponese Famitsu ha da poco pubblicato i dati di vendita software (e hardware) relativi in particolare al mercato giapponese, nel periodo compreso tra il 16 e il 22 dicembre. In particolare, al primo posto troviamo Pokémon Spada e Scudo, che continuano incessantemente a detenere il primo posto nelle classifiche, con ben 288.199 copie vendute, avvicinandosi così sempre più ai 3 milioni di copie vendute in totale.

Immediatamente dopo troviamo invece Luigi’s Mansion 3, una delle ultime esclusive realizzate da Nintendo per Nintendo Switch, che con questo settimana si avvicina ormai al mezzo milione di copie, passando dal quarto posto della settimana scorsa al secondo.

Infine, al terzo posto troviamo Ring Fit Adventure, ormai prossimo anch’esso al mezzo milione di copie totali vendute. Anche per quanto riguarda i dati hardware settimanali, grazie anche a Pokémon Spada e Scudo continua il dominio di Nintendo Switch, le cui vendite continuano inesorabilmente ad aumentare, totalizzando 189.908 unità vendute, contro le 74.419 unità di PlayStation 4 vendute nello stesso arco di tempo.

E voi, quale versione avete scelto tra Pokémon Spada e Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!