Vendite software UK 2020: Call of Duty in testa

Con l’epifania, siamo giunti ormai alla fine delle festività natalizie, che hanno visto ovviamente un’impennata nelle vendite di videogiochi in tutto il mondo. In particolar modo, nel corso delle ultime ore sono state divulgate la classifiche di vendita software relative al mercato britannico per questi primi giorni del 2020, con dati risalenti fino al 4 gennaio. Partendo dal primo posto troviamo innanzitutto Call of Duty Modern Warfare, il reboot a cura dei ragazzi di Infinity Ward del capolavoro uscito originariamente sulle console di scorsa generazione, che continua a detenere il primato.

In seconda posizione, invece, troviamo Star Wars Jedi Fallen Order, la nuova rivisitazione del celebre franchise cinematografico, che avanza di un posto rispetto alla settimana appena trascorsa.

Infine, alla terza posizione troviamo incredibilmente Mario Kart 8 Deluxe, il porting in Full-HD per Nintendo Switch del titolo originariamente uscito su Wii U, il quale nonostante i due anni dall’uscita riesce ancora a mantenersi in cima alle classifiche di tutto il mondo, anche in altri mercati come quello giapponese.

