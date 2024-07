Ecco i giochi più venduti in Europa nella prima metà del 2024

Il mercato europeo dei videogiochi ha mostrato una notevole resilienza nella prima metà del 2024, nonostante un calo delle vendite dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati GSD, sono stati venduti quasi 80 milioni di giochi per PC e console nei primi sei mesi dell'anno.

Questo risultato è particolarmente significativo considerando il calendario di uscite meno ricco rispetto all'anno precedente. Nel 2023, infatti, il mercato aveva beneficiato di titoli di grande richiamo come Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV e Star Wars Jedi: Survivor.

Nella top 10 dei giochi più venduti nel 2024 finora, solo due titoli sono stati effettivamente lanciati quest'anno: Helldivers 2 al secondo posto e The Last of Us: Part 2 Remastered al decimo. Va notato che mancano i dati di Palworld, che probabilmente sarebbe stato tra i best seller.

Vendite di giugno 2024

A giugno sono stati venduti 11,3 milioni di videogiochi in Europa, con un calo del 19% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo decremento è dovuto principalmente all'assenza di grandi lanci paragonabili a quelli dell'anno scorso, come Diablo 4 e Final Fantasy 16.

Nonostante ciò, EA Sports FC24 (acquistabile su Amazon) si è posizionato al primo posto, superando del 7% le vendite di FIFA 24 nello stesso periodo dell'anno precedente. Il gioco ha beneficiato degli Europei di calcio che si sono svolti in Germania a giugno e luglio.

Elden Ring è salito al secondo posto grazie al nuovo DLC.

Elden Ring ha fatto un balzo al secondo posto, con un impressionante aumento delle vendite del 454% rispetto al mese precedente, grazie al lancio del nuovo DLC "Shadow of the Erdtree".

Il nuovo titolo più venduto è stato Luigi's Mansion 2 HD, che si è piazzato al settimo posto considerando solo le vendite fisiche. Il gioco ha sfiorato il record di vendite al lancio per un titolo Nintendo Switch nel 2024, mancandolo per sole 4.000 unità.

Mercato delle console

Il settore hardware ha registrato un calo del 24% rispetto allo stesso periodo del 2023, con circa 300.000 console vendute in Europa a giugno. Tutte le piattaforme hanno subito un decremento, con PS5 che si è dimostrata la più resiliente, registrando un calo del 10% su base annua.

Nei primi sei mesi del 2024, le vendite di console sono diminuite del 24%, con 2,2 milioni di unità vendute. PS5 ha registrato un calo del 16%, Switch del 32% e Xbox Series S e X del 37%.

Accessori e periferiche

A giugno sono stati venduti 1,1 milioni di accessori e periferiche nei mercati europei monitorati, con un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il mercato è stato sostenuto dalle vendite del controller DualSense, in promozione presso i rivenditori durante il mese.

Nei primi sei mesi dell'anno sono stati venduti 8 milioni di accessori, con una diminuzione dell'8,4% rispetto al 2023.

Top 10 dei giochi più venduti in Europa (H1 2024)

1. EA Sports FC 24 (EA)

2. Helldivers 2 (Sony)

3. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

4. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

5. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

6. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

7. Fallout 4 (Bethesda)

8. It Takes Two (EA)

9. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

10. The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)

Questi dati mostrano un mercato videoludico europeo in leggera flessione ma ancora solido, nonostante le sfide poste da un calendario di uscite meno ricco e dal ciclo di vita avanzato di alcune piattaforme. La resilienza del settore è evidente, con titoli consolidati che continuano a performare bene e nuove uscite che riescono comunque a conquistare quote di mercato significative.